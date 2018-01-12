|12.01.18 09:15
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Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Малайзии
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Малайзии Дато Сри Анифаха Амана. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям межгосударственных отношений, уделив особое внимание вопросам взаимодействия в нефтегазовом секторе.
Высказавшись за дальнейшее развитие политического диалога и наращивание торгово-экономических связей, туркменский лидер и глава МИД Малайзии подчеркнули важность расширения культурно-гуманитарных контактов.
Стороны также обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в рамках региональных и международных организаций. Глава Туркменского государства и руководитель внешнеполитического ведомства Малайзии отметили, что стороны демонстрируют совпадение или близость взглядов по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в первую очередь, касающимся упрочения всеобщего мира, безопасности и содействия устойчивому развитию.
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