Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Малайзии Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Малайзии Дато Сри Анифаха Амана. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям межгосударственных отношений, уделив особое внимание вопросам взаимодействия в нефтегазовом секторе. Высказавшись за дальнейшее развитие политического диалога и наращивание торгово-экономических связей, туркменский лидер и глава МИД Малайзии подчеркнули важность расширения культурно-гуманитарных контактов. Стороны также обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в рамках региональных и международных организаций. Глава Туркменского государства и руководитель внешнеполитического ведомства Малайзии отметили, что стороны демонстрируют совпадение или близость взглядов по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в первую очередь, касающимся упрочения всеобщего мира, безопасности и содействия устойчивому развитию. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



