Подведены итоги работы силовых ведомств Туркменистана за 2017 год

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за 2017 год и определены первоочередные задачи на ближайшую перспективу.

В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствования деятельности силовых структур Туркменистана, укрепления материально-технической базы ведомств, подготовки высококвалифицированных кадров и другие.

Подводя итоги деятельности военных и правоохранительных ведомств за 2017 год, президент Гурбангулы Бердымухамедов остановился на вопросах выполнения положений военной доктрины Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер и определяющей стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ Туркменского государства. Глава государства подчеркнул, что в 2018 году министерства и ведомства силового блока туркменского правительства должны модернизировать свою работу с учетом лучшего мирового опыта.

В ходе заседания президент подписал указ о присвоении министру юстиции Бегмурату Мухамедову чина советника юстиции.

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