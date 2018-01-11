|11.01.18 08:40
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Подведены итоги работы силовых ведомств Туркменистана за 2017 год
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за 2017 год и определены первоочередные задачи на ближайшую перспективу.
В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствования деятельности силовых структур Туркменистана, укрепления материально-технической базы ведомств, подготовки высококвалифицированных кадров и другие.
Подводя итоги деятельности военных и правоохранительных ведомств за 2017 год, президент Гурбангулы Бердымухамедов остановился на вопросах выполнения положений военной доктрины Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер и определяющей стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ Туркменского государства. Глава государства подчеркнул, что в 2018 году министерства и ведомства силового блока туркменского правительства должны модернизировать свою работу с учетом лучшего мирового опыта.
В ходе заседания президент подписал указ о присвоении министру юстиции Бегмурату Мухамедову чина советника юстиции.
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