Президент Туркменистана проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки и облета на вертолете Ашхабада проинспектировал ход реализации программ развития социальной инфраструктуры и благоустройства города.

Особое внимание в ходе поездки было уделено вопросам строительства нового отеля с деловым центром неподалеку от столичного Международного аэропорта. Согласно проекту, представленному главе государства, новый отель, который разместится на площади в 6,9 гектара, будет состоять из 9 этажей. Отель будет располагать 90 номерами, а также торговым центром, рестораном, рабочими кабинетами и залами для проведения свадебных торжеств и других мероприятий.

Глава государства поручил совместно с соответствующими структурами принять необходимые меры по сносу расположенных на территории Ашхабада устаревших зданий министерств и отраслевых ведомств и возведению на их месте современных офисов.

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