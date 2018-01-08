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08.01.18 08:43

Объем торгов на туркменской товарно-сырьевой бирже за неделю составил более 4 миллионов долларов

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю  зарегистрировано 7 сделок на 4 миллиона 100 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ, Сербии и Афганистана закупили металлопродукцию, экстракт солодкового корня, высушенные корневища солодки и хлопчатобумажную пряжу. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно на сумму свыше 234 тысяч манатов.

 

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