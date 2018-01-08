Объем торгов на туркменской товарно-сырьевой бирже за неделю составил более 4 миллионов долларов На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 7 сделок на 4 миллиона 100 тысяч долларов США. Предприниматели из ОАЭ, Сербии и Афганистана закупили металлопродукцию, экстракт солодкового корня, высушенные корневища солодки и хлопчатобумажную пряжу. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно на сумму свыше 234 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



