|08.01.18 08:43
|
Объем торгов на туркменской товарно-сырьевой бирже за неделю составил более 4 миллионов долларов
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 7 сделок на 4 миллиона 100 тысяч долларов США.
Предприниматели из ОАЭ, Сербии и Афганистана закупили металлопродукцию, экстракт солодкового корня, высушенные корневища солодки и хлопчатобумажную пряжу. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно на сумму свыше 234 тысяч манатов.
© TURKMENISTAN.RU, 2018