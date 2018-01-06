Меджлис Туркменистана принял ряд законов и постановлений

Состоялось очередное, двадцать шестое заседание Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва, на котором принят ряд новых законов и нормативно-правовых актов.

Согласно повестке дня, на рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов Туркменистана «О транспортной безопасности», «О телевидении и радиовещании» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана».

Депутаты парламента рассмотрели и единогласно приняли проекты законов. Меджлис Туркменистана также рассмотрел проекты парламентских постановлений по совершенствованию административно-территориального устройства Ахалского велаята (области) и города Ашхабада. В этой связи парламентарии единогласно проголосовали за принятие постановлений Меджлиса «О вопросах административно-территориального деления Ахалского велаята» и «О вопросах административно-территориального деления города Ашхабада».

В соответствии с принятыми документами и с учетом пожеланий жителей Ахалского велаята и города Ашхабада ряду населенных пунктов возвращены их исторические названия.

Теперь принятые парламентом законы поступят на утверждение президенту Туркменистана, после чего вступят в силу.

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