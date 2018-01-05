Итальянский телеканал назвал Туркменистан в числе наиболее интересных направлений туризма

Итальянский телеканал «Rai Tre» по результатам опроса телезрителей назвал лучшие туристические направления в 2018 году. По итогам опроса Туркменистан стал лидером в номинации «История». Об этом сообщил туркменский информационный портал Оrient.tm.

Мнения телезрителей были изучены после многочисленных телепередач о туризме и путешествиях, снятых телеканалом в разных странах. В числе наиболее привлекательных исторических памятников Туркменистана назван так называемый «туркменский Стоунхендж» – город Алтын-Депе. Древний город датируется историками бронзовым веком (2300–1900 годы до н.э.). Большой интерес вызывает у путешественников руины столицы древней Парфии – города-крепости Ниссы, а также городов и крепостей древней Маргианы. Кроме того, в Туркменистане много исторических памятников эпохи Cредневековья.

По результатам зрительского опроса в номинации «Рай» победили Карелия (Россия), Французская Полинезия и Филиппины, в номинации «Городская жизнь» – Сан-Франциско и Сеул, а в разделе «Природа» – Шотландия, Бразилия и Перу.

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