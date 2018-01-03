В Туркменистане стартовал сезон зимнего отдыха школьников

В Ашхабаде перед Дворцом детей и юношества состоялась торжественная церемония начала зимнего сезона отдыха школьников. Отсюда на комфортабельных автобусах ученики ашхабадских средних школ отправились в живописное местечко Гекдере (Зеленое ущелье) под Ашхабадом, где расположено 14 детских оздоровительных центров.

Здесь, в предгорьях Копетдага, дети проведут свои зимние каникулы, принимая участие в различных походах, занятиях в компьютерных классах, играх, конкурсах и концертах. Помимо оздоровительных комплексов в Гекдере, которые примут в этом году более 7 тысяч школьников, новогодний отдых для детворы также организован в пяти новых центрах отдыха, возведенных в регионах страны.

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