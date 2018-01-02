На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 12 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 12 сделок на 8 миллионов 569 тысяч долларов США.

Предприниматели из США закупили автобензин, выработанный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, бизнесменам из России, ОАЭ, Турции и Афганистана были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, портландцемент, хлопок-волокно и ткань хлопчатобумажная.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании приобрели продукцию, произведенную предприятиями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, на сумму 2 миллиона 713 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили строительную технику, нефтяной дорожный битум и хлопок-волокно на общую сумму свыше 1 миллиона 810 тысяч манатов.

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