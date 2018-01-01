Жители Туркменистана встретили Новый год

Жители Туркменистана торжественно отметили встречу нового, 2018 года. Традиционно, центром праздничных мероприятий стала главная елка страны в Ашхабаде на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная»). Здесь состоялось новогоднее шоу с участием популярных туркменских артистов, которое в прямом эфире транслировалось по национальному телевидению.

Кульминацией праздника стал телемост, связавший туркменскую столицу с административными центрами всех пяти велаятов (областей) Туркменистана. В ходе телемоста представители областей страны поздравили народ Туркменистана с Новым годом, и показали концертные номера.

С новогодним обращением к народу Туркменистана из дворцового комплекса «Огузхан» выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства подвел итоги 2017 года и рассказал о самых важных мероприятиях, которые предстоит провести в 2018 году.

После поздравления президента страны, с наступлением 12 часов, прозвучал Государственный гимн Туркменистана и были произведены залпы праздничного фейерверка. Новогодние торжества прошли также во всех регионах Туркменистана.

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