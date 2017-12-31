Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили приоритетные направления сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные направления двустороннего партнерства.

Лидеры Туркменистана и Узбекистана подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога и выразили уверенность, что реализация достигнутых ранее договоренностей придаст новый импульс развитию туркмено-узбекского взаимодействия.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. В этой связи подчеркивалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе, ООН, СНГ и других.

В завершение беседы президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев поздравили друг друга с Новым годом и адресовали братским народам двух стран пожелания дальнейшего благополучия и процветания.

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