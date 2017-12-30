Президент Туркменистана подвел итоги 2017 года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на последнем в уходящем году заседании правительства коротко подвел итоги 2017 года.

Как отметил глава государства, в настоящее время в глобальной экономике продолжается серьезный кризис, и несмотря на позитивные прогнозы МВФ относительно роста ВВП на 2017-2018 годы, в некоторых странах темпы роста экономики по-прежнему остаются низкими.

По его словам, Туркменистану, являющемуся крупнейшим производителем природного газа, удалось адаптироваться к сложным внешним условиям, в том числе к устойчивому снижению цен на нефть и газ, ослаблению экономической активности торговых партнеров.

В числе принятых мер Гурбангулы Бердымухамедов назвал сокращение объемов государственных инвестиций, постепенное снижение курса валюты, а также единовременное повышение тарифов на коммунальные услуги. Президент подчеркнул, что в результате принятых мер ожидается рост ВВП страны в 2017 году на уровне 6,5 процента. Также глава государства отметил, что курс национальной валюты – маната, судя по прогнозам, останется стабильным, примерно на уровне 6 процентов инфляции.

«Оценивая итоги текущего года, можно с уверенностью сказать, что для страны и народа 2017 год, несмотря на трудности, стал в целом одним из благоприятных», – заявил президент Туркменистана.

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