Из Китая в Иран запущен очередной грузовой поезд по новому маршруту

28 декабря 2017 года состоялся старт очередного тестового контейнерного поезда из города Чанша, административного центра провинции Хунань КНР транзитом через Казахстан и Туркменистан до Тегерана.

Маршрут данного контейнерного поезда пролегает через магистральную сеть китайских железных дорог, в частности, пограничный переход Хоргос, железнодорожные линии Алтын кой-Болашак (Казахстан), через железнодорожную сеть Туркменистана и далее в Тегеран. Протяженность маршрута Чанша – Тегеран составляет более 10297 километров, транзитное время в пути – 14 дней, что значительно меньше, чем по морю (от 25 до 30 дней).

Данный контейнерный состав был запущен по инициативе туркменской стороны в целях реализации последовательно претворяемого в жизнь президентом Гурбангулы Бердымухамедовым внешнеполитического курса страны на укрепление и расширение плодотворного многостороннего транспортного сотрудничества и практическое выполнение положений принятой по инициативе президента Туркменистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

Необходимо отметить, что реализация проектов грузовых железнодорожных перевозок по железнодорожному маршруту Китай – Казахстан – Туркменистан - Иран превращается в регулярное и стабильное сообщение. Первый грузовой поезд по маршруту Иньчуан – Тегеран был запущен в сентябре текущего года. 29 декабря дан старт движению грузового контейнерного состава из китайского города Иньчуан (Нинся-Хуэйский автономный район), следующего по маршруту Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран. 30 декабря из северо-западного китайского города Сиань провинции Шэньси будет отправлен уже третий контейнерный поезд, следующий транзитом через Казахстан и Туркменистан в Иран.

Развитие контейнерных перевозок по данному международному транспортному маршруту способствует его привлекательности и наращиванию транзитного потенциала Туркменистана.

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