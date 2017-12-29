|29.12.17 08:28
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Президент Туркменистана и эмир Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
Стороны отметили высокий уровень межгосударственного диалога и наличие значительного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.
Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Также президент Туркменистана и эмир Катара обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию в рамках международных организаций.
Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.
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