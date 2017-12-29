Президент Туркменистана и эмир Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Стороны отметили высокий уровень межгосударственного диалога и наличие значительного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также президент Туркменистана и эмир Катара обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию в рамках международных организаций. Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



