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29.12.17 08:28

Президент Туркменистана и эмир Катара обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Стороны отметили высокий уровень межгосударственного диалога и наличие значительного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства.

Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также президент Туркменистана и эмир Катара обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечалась неизменная приверженность двух государств согласованному взаимодействию в рамках международных организаций.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

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