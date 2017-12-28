Открыт авиарейс Ашхабад – Ереван – Франкфурт-на-Майне

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» начала выполнять регулярные полеты по маршруту Ашхабад – Ереван – Франкфурт-на-Майне – Ереван – Ашхабад. Как сообщает справочная служба Международного аэропорта Ашхабада, полеты по новому маршруту будут выполняться каждую неделю по средам.

По случаю запуска нового авиарейса в Ереване состоялась пресс-конференция начальника Главного управления гражданской авиации Армении Сергея Аветисяна. Он сообщил, что данный рейс будет осуществляться пока один раз в неделю. Если данные рейсы будут пользоваться популярностью у пассажиров, можно рассчитывать на увеличение частоты рейсов.

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