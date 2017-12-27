В Ашхабаде состоялась конференция по вопросам развития правовой системы Туркменистана

Во дворце «Адалат» («Справедливость») состоялась научно-практическая конференция «Развитие государственности, правовой системы и демократии в нейтральном Туркменистане». Мероприятие было посвящено 10-летию со дня создания Института государства и права при президенте Туркменистана.

В работе форуме приняли участие главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических представительств, послы Туркменистана в зарубежных государствах, ученые, слушатели Академии госслужбы при президенте Туркменистана, профессорско-преподавательский состав ряда вузов, представители общественных организаций и СМИ.

В ходе конференции были обсуждены вопросы развития законодательства страны, приведение его в соответствие с международно-правовыми нормами, ход демократических процессов и укрепления защиты прав человека в стране.

Выступившие отметили, что итоги работы этой конференции будут способствовать дальнейшему совершенствованию государственности, развитию национальной правовой системы и демократии в Туркменистане.

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