Главы Туркменистана и России по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями с наступающим новым, 2018 годом, и адресовали народам Туркменистана и РФ пожелания благополучия и процветания. Стороны отметили стратегический характер туркмено-российских отношений, выстраиваемых на равноправной и долгосрочной основе. В рамках обмена мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин высказались за реализацию значительного потенциала партнерства, которым располагают Туркменистан и РФ.

Главы государств подчеркнули, что примером успешного развития туркмено-российских отношений служат прямые контакты между Туркменистаном и регионами России – Татарстаном, Астраханской и Свердловской областями, Санкт-Петербургом и другими. Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам развития партнерства в рамках СНГ, а также региональной и глобальной повестке дня.

В ходе телефонного разговора глава Туркменистана пожелал российскому коллеге успеха на президентских выборах в наступающем году.

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