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26.12.17 08:24

В столице Туркменистана состоялся концерт российской поп-группы «На-На»

В ашхабадском Дворце зимних видов спорта состоялся концерт российской поп-группы «На-На». Концерт прошел при полном аншлаге. Зал вместе с артистами пел любимые песни из репертуара группы.

«Ашхабад – это сказочный город. И народ здесь очень добрый, гостеприимный и внимательный!», – сказал в интервью журналистам местной прессы заслуженный артист РФ Вячеслав Жеребкин после концерта. Группа «На-На», основанная в 1989 году известным продюсером Бари Алибасовым, является двенадцатикратным обладателем российской национальной музыкальной премии «Овация».

 

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