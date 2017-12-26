В столице Туркменистана состоялся концерт российской поп-группы «На-На» В ашхабадском Дворце зимних видов спорта состоялся концерт российской поп-группы «На-На». Концерт прошел при полном аншлаге. Зал вместе с артистами пел любимые песни из репертуара группы. «Ашхабад – это сказочный город. И народ здесь очень добрый, гостеприимный и внимательный!», – сказал в интервью журналистам местной прессы заслуженный артист РФ Вячеслав Жеребкин после концерта. Группа «На-На», основанная в 1989 году известным продюсером Бари Алибасовым, является двенадцатикратным обладателем российской национальной музыкальной премии «Овация». © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



