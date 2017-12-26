|26.12.17 08:24
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В столице Туркменистана состоялся концерт российской поп-группы «На-На»
В ашхабадском Дворце зимних видов спорта состоялся концерт российской поп-группы «На-На». Концерт прошел при полном аншлаге. Зал вместе с артистами пел любимые песни из репертуара группы.
«Ашхабад – это сказочный город. И народ здесь очень добрый, гостеприимный и внимательный!», – сказал в интервью журналистам местной прессы заслуженный артист РФ Вячеслав Жеребкин после концерта. Группа «На-На», основанная в 1989 году известным продюсером Бари Алибасовым, является двенадцатикратным обладателем российской национальной музыкальной премии «Овация».
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