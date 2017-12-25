На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 75 миллионов 414 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании и Швейцарии закупили мазут топочный малосернистый, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а коммерсанты из Турции – карбамид (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесменам из России, ОАЭ, Пакистан и Украина были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, хлопчатобумажные ткань и пряжа.

За манатные средства предприниматели из Пакистана и Индии приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 3 миллионов 913 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум (производство ТКНПЗ), продовольственную пшеницу, хлопок-волокно на общую сумму свыше 6 миллионов 999 тысяч манатов.

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