Президент Туркменистана провел телефонные переговоры с губернатором Астраханской области

Вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью России обсудили в ходе телефонного разговора президент Гурбангулы Бердымухамедов и губернатор Александр Жилкин.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения товарной номенклатуры в двусторонней торговле, развития перекрестного туризма с помощью организации круизных путешествий по Каспию. Особое внимание было уделено вопросам расширения гуманитарных связей, в том числе в области образования и подготовки кадров для морского транспорта.

Александр Жилкин выразил глубокую признательность за строительство туркменской стороной в селе Фунтово Приволжского района Астраханской области школы на 240 мест. Данное учебное заведение станет подарком Туркменистана к 300-летию Астраханской области и будет носить имя поэта-классика Махтумкули Фраги. Дата торжественного открытия нового учебного заведения, участие в котором примет делегация Туркменистана, будет согласована по дипломатическим каналам.

В завершение разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Жилкин подчеркнули готовность к расширению сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью РФ.

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