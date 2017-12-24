Президент Туркменистана пригласил лидеров Индии, Афганистана и Пакистана на церемонию закладки афганского участка ТАПИ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе раунда телефонных переговоров пригласил президента Индии Рама Натха Ковинда, президента Афганистана Махаммада Ашрафа Гани и президента Пакистана Мамнуна Хусейна на церемонию закладки афганского участка газопровода ТАПИ.

По словам туркменского лидера, церемония закладки состоится во второй половине февраля 2018 года на туркмено-афганской границе. Президент Туркменистана сообщил своим коллегам, что в это время также состоятся церемонии закладки оптико-волоконной линии связи по маршруту ТАПИ, линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан и ввода в строй железной дороги Серхетабат (Туркменистан) –Тургунди (Афганистан).

Президенты Индии, Афганистана и Пакистана высоко оценили значение этих инфраструктурных проектов и выразили поддержку инициативам Туркменистана.

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