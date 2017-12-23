Генассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию по транспорту

Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития». Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Вице-премьер отметил, что одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана является расширение многостороннего сотрудничества по стратегическим вопросам глобальной повестки дня, в том числе в транспортном секторе.

В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал признательность в адрес государств, выступивших коспонсорами вышеназванной резолюции, а также поддержавшим ее странам. Глава государства поручил министру иностранных дел Туркменистана, взяв за основу данную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, представить предложения по проведению следующей Глобальной конференции по устойчивому транспорту в Ашхабаде или в национальной туристической зоне «Аваза».

© TURKMENISTAN.RU, 2017