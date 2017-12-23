Туркменистан в 2019 году перейдет на международные стандарты бухучета и финансовой отчетности

Туркменистан с 1 января 2019 года перейдет на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает всем предприятиям, учреждениям и организациям (за исключением кредитных), независимо от форм собственности, с 1 января 2019 года перейти на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Согласно постановлению, на Министерство финансов и экономики Туркменистана возложено создание соответствующей координационной комиссии и разработка положения о ней. Также документом утверждены мероприятия по переходу на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Министерству финансов и экономики предписано совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного постановления.

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