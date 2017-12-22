Состоялись мероприятия Дня памяти первого президента Туркменистана

В Туркменистане отметили День памяти первого главы государства Сапармурата Ниязова, в которых принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер возложил венок к памятнику Ниязову в ашхабадском парке «10 лет независимости». В церемонии возложения цветов приняли участие руководители Меджлиса (парламента), правительства, военных и правоохранительных органов, министерств, ведомств, представители общественных организаций и СМИ.

После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов приехал на мемориальный комплекс в селе Кипчак под Ашхабадом и возложил венок к могиле первого президента Туркменистана. В этот же день в селе Кипчак, от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова был дан садака (поминальный обед) в память о первом руководителе Туркменского государства.

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