Состоялась заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ

В Ашхабаде состоялось заседание Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ. На повестку дня встречи были вынесены итоги работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания комитета, прошедшего в городе Абу-Даби в ноябре 2012 года.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном, банковско-финансовом секторах и гуманитарной области. Особое внимание было уделено перспективам партнерства в сфере переработки природного газа и поставки газохимической продукции на мировые рынки.

По итогам заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ были подписаны соответствующий протокол и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби. Стороны договорились о проведении следующего заседания комитета в 2018 году в городе Абу-Даби.

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