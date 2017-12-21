Президент Туркменистана принял правительственную делегацию ОАЭ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял делегацию ОАЭ во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдуллой бин Зайед Аль Нахайяном.

В состав делегации также вошли министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль Мазруи, министр инфраструктурного развития Абдулла бин Мохаммед Бельхаиф Аль Нуаими и генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохаммед Саиф Аль Суваиди. Представители дружественной страны прибыли в Ашхабад для участия в заседании Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего взаимодействия. В числе приоритетных направлений партнерства были названы торгово-экономическая сфера, энергетический сектор, транспорт и коммуникации.

Характеризуя туркменский рынок как перспективный, гости подчеркнули, что такая оценка включает наличие больших запасов минеральных ресурсов, стабильный экономический рост страны и правовые условия ведения бизнеса в Туркменистане. В этой связи была подтверждена готовность партнеров из ОАЭ к сотрудничеству в реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом и энергетическом секторах, а также в сфере развития инфраструктуры – строительстве железных дорог и автобанов.

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