В Туркменистане обсудили вопросы обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел семинар «Эффективные механизмы реагирования при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях». Это мероприятие было проведено для членов Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Туркменистана и представителей других профильных ведомств. Семинар был посвящен превентивным и подготовительным мерам в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

Участники встречи обсудили процедуру управления в кризисных ситуациях, а также механизмы оказания помощи во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Особое внимание было уделено различным способам получения международной помощи в экстренных ситуациях и важности проведения регулярных антикризисных тренингов.

В программу семинара также были включены модельные упражнения в виртуальном городе, которые позволили участникам улучшить свои навыки в оценке рисков и разработке мер по минимизации последствий стихийных бедствий.

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