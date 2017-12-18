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18.12.17 09:20

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 48 миллионов 937 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также прямогонный бензин Сейдинского НПЗ.

Помимо этого, коммерсанты из России, ОАЭ, Турции, Афганистана, Пакистана и Украины приобрели арматуру, масло хлопковое рафинированное, джинсовые изделия и пряжу хлопчатобумажную.

За манатные средства бизнесмены из России и Пакистана закупили масло хлопковое рафинированное, пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 1 миллиона 870 тысяч манатов.

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