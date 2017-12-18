На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 48 миллионов 937 тысяч долларов США. Предприниматели из Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также прямогонный бензин Сейдинского НПЗ. Помимо этого, коммерсанты из России, ОАЭ, Турции, Афганистана, Пакистана и Украины приобрели арматуру, масло хлопковое рафинированное, джинсовые изделия и пряжу хлопчатобумажную. За манатные средства бизнесмены из России и Пакистана закупили масло хлопковое рафинированное, пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 1 миллиона 870 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



