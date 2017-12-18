В Туркменистане открылся магазин книг Кембриджского университета В Ашхабаде открылся магазин по продаже книг Кембриджского университета Великобритании. Первым в стране официальным дистрибьютором учебных материалов этого авторитетного учебного заведения стало индивидуальное предприятие «Далчин», подписавшее с университетом соответствующее соглашение. В церемонии открытия магазина приняли участие представители посольства Великобритании в Туркменистане, преподаватели и слушатели образовательного центра «Далчин», предоставляющего услуги в сфере изучения языков, теории и практики переводов. Покупателям в новом магазине предлагаются учебные и методические материалы, художественная и научно-техническая литература на английском языке. В комплекте с каждым учебником прилагается аудиодиск, который позволяет прослушать текст, озвученный профессиональным диктором. Литература также снабжена видеороликами, помогающими освоению теоретических знаний и их применению на практике. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



