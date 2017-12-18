|18.12.17 08:05
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В Туркменистане открылся магазин книг Кембриджского университета
В Ашхабаде открылся магазин по продаже книг Кембриджского университета Великобритании. Первым в стране официальным дистрибьютором учебных материалов этого авторитетного учебного заведения стало индивидуальное предприятие «Далчин», подписавшее с университетом соответствующее соглашение.
В церемонии открытия магазина приняли участие представители посольства Великобритании в Туркменистане, преподаватели и слушатели образовательного центра «Далчин», предоставляющего услуги в сфере изучения языков, теории и практики переводов.
Покупателям в новом магазине предлагаются учебные и методические материалы, художественная и научно-техническая литература на английском языке. В комплекте с каждым учебником прилагается аудиодиск, который позволяет прослушать текст, озвученный профессиональным диктором. Литература также снабжена видеороликами, помогающими освоению теоретических знаний и их применению на практике.
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