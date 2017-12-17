В столице Туркменистана начались гастроли цирковых артистов России

В Ашхабаде начались традиционные новогодние гастроли цирковых артистов из Российской Федерации, организованные при содействии Министерства культуры Туркменистана.

По словам художественного руководителя программы, заслуженного артиста Российской Федерации Александра Ананьева, каждый участник представления уникален, и все они настроены доставить удовольствие зрителям, порадовать их захватывающим праздничным шоу.

Номера, которые труппа предлагает зрителям, отличаются большим жанровым разнообразием. Это воздушная акробатика, гимнастика на ремнях, эквилибристика, жонглирование, трюки велофигуриста, клоунада и дрессированные животные.

Как считают организаторы гастролей, красочное цирковое шоу из России станет замечательным подарком туркменским зрителям и особенно детям, в дни зимних школьных каникул. Выступления российской цирковой труппы продлятся до 14 января.

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