В Ашхабаде состоялся II съезд Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана. Съезд рассмотрел отчеты о проделанной работе руководства Центрального совета партии, Ревизионной комиссии, а также организационные вопросы.

Участники съезда в своих выступлениях отметили необходимость более активного участия предпринимательского сообщества в социально-экономических и общественно-политических преобразованиях, в популяризации достижений страны на международной арене.

Делегаты также избрали нового председателя Центрального совета партии. Им стал генеральный директор хозяйственного общества «Халыс» Сапармырат Овганов.

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