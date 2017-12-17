Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
17.12.17 09:25

Состоялся II съезд Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана

В Ашхабаде состоялся II съезд Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана. Съезд рассмотрел отчеты о проделанной работе руководства Центрального совета партии, Ревизионной комиссии, а также организационные вопросы.

Участники съезда в своих выступлениях отметили необходимость более активного участия предпринимательского сообщества в социально-экономических и общественно-политических преобразованиях, в популяризации достижений страны на международной арене.

Делегаты также избрали нового председателя Центрального совета партии. Им стал генеральный директор хозяйственного общества «Халыс» Сапармырат  Овганов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru