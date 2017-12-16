|16.12.17 09:32
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Президент Туркменистана утвердил государственную программу проведения археологических раскопок в 2018-2021 годах
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив государственную программу проведения археологических раскопок на памятниках, расположенных на территории Туркменистана вдоль Великого Шелкового пути.
Программа, рассчитанная на 2018-2021 годы, разработана Академией наук Туркменистана совместно с Национальным управлением по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры. Она предусматривает налаживание научных контактов и развитие сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими центрами.
Помимо археологических раскопок, запланированы комплексные восстановительные и реставрационные работы на памятниках, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. Также будет активизирована деятельность по включению материальных и нематериальных ценностей туркменского народа в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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