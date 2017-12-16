Зажглись огни на главной елке Туркменистана

В Ашхабаде зажглись огни на главной елке Туркменистан, возвещая всем о скором приближении любимого праздника – Нового года. Яркая церемония с участием тысяч детей и взрослых состоялась на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная»), где установлена самая высокая и нарядная зеленая красавица.

Кульминацией предновогоднего шоу стало зажжение на елке по желанию ребят и мановению волшебной палочки Аяз-баба (Деда Мороза) россыпи разноцветных огней. Чудесными огнями в этот момент зажглись и все елки, установленные на главных площадях городов и сел Туркменистана.

Завершилось торжество у главной елки страны концертом с участием детского хора и популярных эстрадных певцов.

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