В столице Туркменистана презентовали доклад ЮНИСЕФ «Дети в цифровом мире»

В Ашхабаде состоялась презентация доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о положении детей в мире на 2017 год – «Дети в цифровом мире». Цель мероприятия – информирование общественности о положении детей в современном мире в свете их вовлеченности в цифровое пространство.

Доклад ЮНИСЕФ отражает тенденции XXI века, которые говорят о возрастающей роли интернет-пространства, ставшего важным источником знаний в новую эпоху.

Согласно исследованиям, основную массу пользователей в Интернете составляет молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. В этой связи огромное значение имеет воспитание ответственного отношения детей к использованию ресурсов глобальной сети, компьютеров и мобильных цифровых устройств.

Главный вывод презентации ЮНИСЕФ заключается в том, что необходимо поощрять использование детьми образовательных программ и надежных в плане достоверности информации интернет-сайтов.

Вместе с тем, как считают организаторы презентации, важно напоминать детям о необходимости человеческого общения вне сети и ведения здорового образа жизни.

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