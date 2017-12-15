В Ашхабаде обсуждены перспективы туркмено-американского делового сотрудничества

В Ашхабаде состоялось заседание Туркмено-американского делового совета, в повестку дня которого были внесены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

С туркменской стороны во встрече приняли участие руководители и представители министерств, ведомств Туркменистана, а также мэрии Ашхабада. С американской стороны в обсуждении вопросов двустороннего партнерства приняли участие представители ряда крупных компаний США, а также университета Мемфиса.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития партнерства в энергетической, транспортно-коммуникационной, финансово-банковской областях, а также в химической индустрии, строительстве и сельском хозяйстве.

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