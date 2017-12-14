Президент Туркменистана принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях. Было отмечено, что благоприятные предпосылки для диверсификации деловых связей создают реализуемые в Туркменистане преобразовательные программы и проекты в различных отраслях.

В этой связи стороны отметили важную роль двустороннего делового совета и совместных бизнес-форумов, зарекомендовавших себя эффективным механизмом развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В числе актуальных направлений туркмено-американского взаимодействия были также названы энергетический сектор, транспорт, коммуникации, промышленность, сельское хозяйство и область высоких технологий.

Американский бизнесмен в ходе встречи подтвердил заинтересованность деловых кругов США в укреплении позиций на туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат, и отметил инициативную роль Туркменистана в вопросах международного сотрудничества.

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