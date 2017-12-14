В Туркменистане аккредитован посол Филиппин

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Филиппины в Туркменистане Вилфредо С. Сантоса.

В ходе встречи посол был проинформирован о ключевых векторах государственной политики Туркменистана и проводимых в стране преобразовательных процессах. В частности, спикер туркменского парламента рассказала о предпринимаемых мерах в области молодежной политики, об утверждении в обществе принципов здорового образа жизни, о развитии научно-образовательной сферы, а также спорта и туризма. Дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса, его ролью в демократических преобразованиях, проводимых в стране.

Филиппинский полпред, в свою очередь, подчеркнул, что политика нейтралитета и международные инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение всеобщей безопасности и устойчивого развития, вызывают уважение на Филиппинах. Как отметил посол, находясь в Туркменистане, он имел возможность воочию убедиться в масштабности реализуемых социальных преобразований.

Дипломат подчеркнул стремление своего государства к налаживанию с Туркменистаном более тесного и продуктивного сотрудничества, в том числе по линиям образования и туризма. В ходе встречи было высказано предложение об установлении прямых межпарламентских связей, служащих важным фактором укрепления двусторонних отношений.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Туркменистане был принят в МИД, где состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным направлениям партнерства.

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