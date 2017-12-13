В Туркменистане публично сожгли партию наркотиков и сигарет

Под Ашхабадом состоялась акция по уничтожению наркотических средств, контрафактных сигарет и психотропных веществ, изъятых в ходе спецопераций правоохранительными ведомствами Туркменистана.

В акции приняли участие руководители силовых структур Туркменистана, представители аккредитованных в Ашхабаде зарубежных дипмиссий иностранных государств и международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, а также общественных организаций и СМИ.

Перед началом акции ее участникам были продемонстрированы наркотические вещества, упакованные в целлофановые пакеты, мешки различных размеров и маркированные свертки. Каждый желающий мог собственноручно отправить упаковку опасного контрабандного товара в топку специальных печей.

По установленным правилам, весь процесс сжигания контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты.

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