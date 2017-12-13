В Туркменистане торжественно отметили Международный день нейтралитета

В Туркменистане прошли торжества в честь Международного дня нейтралитета. По традиции, мероприятия праздника стартовали с церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета в Ашхабаде, в которой принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В рамках празднования Международного дня нейтралитета в Государственном культурном центре Туркменистана состоялся концерт мастеров искусств. Перед началом концерта было зачитано поздравительное обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова к туркменскому народу по случаю Международного дня нейтралитета.

Праздничные концерты и народные гуляния, приуроченные к Международному дню нейтралитета, прошли во всех регионах Туркменистана.

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