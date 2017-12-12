В Туркменистане состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии

В Региональном центре ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде состоялась встреча министров и заместителей министров иностранных дел государств региона, приуроченная к 10-летнему юбилею центра.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в регионе, в том числе, в рамках программы действий центра на 2018–2020 годы. В этой связи был рассмотрен ряд предложений по расширению регионального взаимодействия при поддержке ООН.

Стороны отметили позитивную динамику регионального партнерства и возрастающие возможности для дальнейшего продвижения превентивной дипломатии в регионе, выработки скоординированных позиций по вопросам усиления эффективного взаимодействия при поддержке центра.

Итоги встречи, которая завершилась принятием совместной декларации, были озвучены на пресс-конференции, в ходе которой была подтверждена готовность сторон к продолжению тесного сотрудничества с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

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