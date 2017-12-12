В Туркменистане состоялась международная конференция в честь 10-летия открытия Регионального центра по превентивной дипломатии

В МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии: 10 лет сотрудничества с Центральной Азией в целях мира и процветания региона».

В работе форума приняли участие руководители и представители туркменского дипломатического корпуса, внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана), Афганистана, структурных подразделений ООН, ШОС, СНГ, а также дипломатических представительств, аккредитованных в Ашхабаде.

На конференции выступила специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

От имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша она поздравила участников форума с 10-летним юбилеем создания центра и отметила, что за этот период был накоплен солидный потенциал, а также внесен значительный вклад в содействие миру и стабильности в регионе, что осуществлялось посредством применения инструментов превентивной дипломатии.

По словам Натальи Герман, усилия центра также направлены на развитие плодотворного сотрудничества между государствами Центральной Азии, поддержку всех их внешнеполитических инициатив, нацеленных на установление добрососедских отношений.

В ходе конференции была дана высокая оценка работе центра, который вносит большой вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, установление климата доверия, создание обстановки добрососедства и сотрудничества.

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