В Ашхабаде состоялась международная конференция в честь 22-й годовщины нейтралитета Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Политика нейтралитета и превентивная дипломатия в международных отношениях: опыт Туркменистана и его значение».

В форуме, приуроченном к 22-й годовщине нейтралитета Туркменистана, приняли участие руководители внешнеполитических ведомств ряда зарубежных государств, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических представительств, профессорско-преподавательский состав и студенты Института международных отношений, а также представители СМИ.

В ходе конференции была дана всесторонняя оценка внешней политике Туркменистана, базирующейся на миротворческой стратегии. В частности, было отмечено, что признание нейтрального статуса Туркменистана 185 государствами – членами мирового сообщества явилось утверждением стабилизирующей роли Туркменского государства в международных вопросах и стало началом новой вехи во внешнеполитическом измерении, ознаменованной активным содействием Туркменистана укреплению мира и безопасности.

Выступившие также подчеркнули, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана особенно актуален сейчас, в свете необходимости коллективного и конструктивного подхода мирового сообщества к противодействию международному терроризму и экстремизму.

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