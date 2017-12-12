Президент Туркменистана провел переговоры с главой компании «Rönesans Holding»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака.

Турецкий бизнесмен выразил готовность предоставить туркменским партнерам опыт и потенциал своей компании, а также проинформировал о ходе реализации доверенных «Renaissance Holding» проектов по строительству объектов социально-культурного и промышленного значения в Туркменистане. В частности, стороны обсудили ход строительства завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области).

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи подчеркнул, что Туркменистан открыт для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными компаниями, проявившими себя как надежные и ответственные партнерами. По словам главы государств, туркменская сторона в комплексной модернизации и диверсификации национальной экономики делает ставку на привлечение лучшего мирового опыта и новейших технологий.

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