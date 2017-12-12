Президент Туркменистана встретился с главой компании Hyundai Engineering

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял главного исполнительного директора южнокорейской компании Hyundai Engineering Сунг Сан Рока.

В ходе беседы стороны обсудили приоритетные векторы сотрудничества и вопросы внедрения инноваций при реализации совместных проектов в области промышленной переработки природных ресурсов и диверсификации индустриального сектора туркменской экономики, в том числе ТЭК.

В этой связи была высказана заинтересованность южнокорейской компании в осуществлении планов социально-экономического развития Туркменистана. Сунг Сан Рок проинформировал главу государства о ходе работ на газовом месторождении «Галкыныш», а также о положении дел на других объектах, возводимых компанией в Туркменистане. Он также заявил о готовности представить на рассмотрение туркменской стороны новые взаимовыгодные проекты.

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