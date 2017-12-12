Президент Туркменистана принял главу компании «Çalyk Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления группы компаний «Çalyk Holding» Ахмета Чалыка.

В ходе встречи турецкий бизнесмен доложил главе государства о ходе реализации ряда совместных проектов, в том числе о строительстве в городе Туркменбаши международного морского порта на Каспии.

Стороны также обсудили вопросы участия компании в формировании инновационной промышленной инфраструктуры и дальнейшем совершенствовании социальной сферы Туркменистана. В этой связи стороны обменялись мнениями о реализации ряда крупных взаимовыгодных проектов в транспортной сфере, энергетике и здравоохранении.

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