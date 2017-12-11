На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 158 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 158 сделок на 96 миллионов 942 тысячи долларов США. Бизнесмены из Великобритании, Германии, ОАЭ, Афганистана и Латвии закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов авиационный керосин, автобензин, сжиженный газ и мазут топочный малосернистый, а также автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ и сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»).

Помимо этого, предпринимателям из России, Швейцарии, ОАЭ и Турции были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, пряжа хлопчатобумажная, ткань-фланель и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, Канады и ОАЭ приобрели раствор йода, пряжу хлопчатобумажную и регенерированное волокно на общую сумму более 2 миллионов 248 тысяч манатов.

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