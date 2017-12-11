Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОБСЕ

Делегация Туркменистана приняла участие в работе 24-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников ОБСЕ в Вене, на которую приехали главы внешнеполитических ведомств 57 государств региона ОБСЕ и делегации из 11 стран-партнеров.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе заседания были обсуждены вопросы безопасности в государствах – участниках ОБСЕ, предотвращения вооруженных конфликтов, борьбы с радикализмом, экстремизмом и транснациональными угрозами. Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями о продвижении партнерства в области окружающей среды, гендерного равенства, безопасности информационных и коммуникационных технологий.

Туркменская сторона отметила, что важным элементом сохранения необходимого уровня безопасности на пространстве ОБСЕ является повышение уровня взаимодоверия на высшем уровне и развитие диалога, взаимодействие между народами различных культур и цивилизаций. В этой связи туркменская сторона выразила поддержку усилиям австрийского председательства, направленным на укрепление диалога и доверия в ОБСЕ.

Было отмечено, что энергетическая безопасность является одним из главных направлений сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ в течение последних лет. Также было подчеркнуто, что в рамках развития международной транспортной инфраструктуры Туркменистан выступает за более тесное сотрудничество и партнерское взаимодействие со всеми странами ОБСЕ.

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