Президент Туркменистана произвел кадровые назначения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие решения глава государства принял на заседании правительства по итогам 11 месяцев 2017 года.

Так, указами президента за серьезные недостатки, допущенные в работе, от своих должностей освобождены министр промышленности Аманберди Туйлиев, министр труда и социальной защиты населения Сейитмаммед Акмаммедов, министр железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимов и министр сельского и водного хозяйства Нурсахед Сапардурдыев.

Указом главы государства Керим Дурдымырадов, занимавший должность председателя Главной государственной службы «Türkmenstandartlary» («Госстандарт»), назначен министром промышленности Туркменистана. В трех других ведомствах постановлениями президента Туркменистана руководство временно возложено на заместителей министров.

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