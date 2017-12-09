Туркменское искусство пения и танца «Куштдепди» включено список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Туркменское национальное искусство пения и танца «Куштдепди» включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом на заседании туркменского правительства сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Данное решение было единогласно принято в ходе 12-й сессии Межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия, состоявшейся 7 декабря 2017 года в городе Чеджу (Республика Корея). По словам главы государства, этот факт подтверждает признание значения духовной культуры туркменского народа – неотъемлемой составляющей общечеловеческого культурного наследия. © TURKMENISTAN.RU, 2017

Журнал «Туркменистан» Актуально 27.09.2017 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ ТУРКМЕНИСТАНА ВНЕСЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ 72-Й СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 25 сентября 2017 года постоянный представитель Туркменистана при ООН, посол Аксолтан Атаева в ходе общеполитических дискуссий на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступила от имени делегации Туркменистана.



