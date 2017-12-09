|09.12.17 10:57
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Туркменское искусство пения и танца «Куштдепди» включено список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Туркменское национальное искусство пения и танца «Куштдепди» включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом на заседании туркменского правительства сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Данное решение было единогласно принято в ходе 12-й сессии Межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия, состоявшейся 7 декабря 2017 года в городе Чеджу (Республика Корея).
По словам главы государства, этот факт подтверждает признание значения духовной культуры туркменского народа – неотъемлемой составляющей общечеловеческого культурного наследия.
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