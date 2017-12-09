В гражданство Туркменистана приняты 1690 человек

В честь Международного дня нейтралитета в гражданство Туркменистана были приняты 1690 человек. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как было отмечено на заседании, МИД Туркменистана и уполномоченными государственными ведомствами проведена работа по принятию в гражданство Туркменистана 1 тысячи 690 человек, проживающих на территории страны, по их личной просьбе. Это представители 21 национальности – 1165 взрослых и 525 лиц, не достигших 18 лет.

Также было подчеркнуто, что в 2011-2016 годах в соответствии с указами главы государства гражданство страны получили 6 тысяч 455 человек, проживающих в Туркменистане и не являющихся гражданами других государств.

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