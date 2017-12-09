|09.12.17 08:33
|
В Туркменистане будет проведена акция помилования в честь Международного дня нейтралитета
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных лиц по случаю Международного дня нейтралитета.
В соответствии с документом 697 граждан страны будут освобождены от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.
Подписывая документ, глава государства поручил секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Яйлыму Бердиеву совместно с руководителями правоохранительных органов принять меры, чтобы помилованные в ближайшие дни вернулись из мест заключения домой.
Также глава государства поручил главам областных, городских и районных администраций обеспечить решение вопросов трудоустройства лиц, вернувшихся из мест заключения.
© TURKMENISTAN.RU, 2017