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09.12.17 08:33

В Туркменистане будет проведена акция помилования в честь Международного дня нейтралитета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных лиц по случаю Международного дня нейтралитета.

В соответствии с документом 697 граждан страны будут освобождены от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Подписывая документ, глава государства поручил секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Яйлыму Бердиеву совместно с руководителями правоохранительных органов принять меры, чтобы помилованные в ближайшие дни вернулись из мест заключения домой.

Также глава государства поручил главам областных, городских и районных администраций обеспечить решение вопросов трудоустройства лиц, вернувшихся из мест заключения.

 

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